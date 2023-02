Kan Thibau Nys uitgroeien tot een toprenner op de weg? "2023 wordt een ontdekkingsreis"

Thibau Nys (20) is de enige Belg die Hoogerheide verliet met een regenboogtrui. Luidt de vraag: waar reiken zijn capaciteiten op de weg? "Met zijn explosiviteit kan hij in de toekomst misschien iets betekenen in de klassiekers", zegt papa Sven Nys.

Op winterstage met Trek-Segafredo vloerde Thibau Nys in 8 van de 10 sprintjes zijn Deense kopman Mads Pedersen.



Het was een staffe anekdote die Sven Nys afgelopen weekend vertelde in de WK-studio van Karl Vannieuwkerke. Maar Nys wil die "sprintzeges" wel wat nuanceren. "Het ging om een acceleratie vanuit een bepaalde basissnelheid. In die eerste meters is Thibau door zijn explosiviteit sneller dan Mads. Maar als de sprint doorgetrokken wordt, kan Thibau nooit dezelfde waardes trappen als Mads."

2023 wordt een ontdekkingsreis voor Thibau op de weg. Bij Trek-Segafredo zullen ze hem uittesten op verschillende terreinen. Sven Nys

Toch zegt het al iets over het potentieel van Nys als wegrenner.



Klassiekers? Rittenkoersen? Massasprints? Op welk terrein kan Nys op termijn scoren? "Dit seizoen wordt een ontdekkingsreis voor Thibau op de weg. Bij Trek-Segafredo zullen ze hem uittesten op verschillende terreinen." "Thibau is snel, maar is hij ook snel genoeg in vlakke sprints?", vraagt Sven Nys zich af. "Ik weet dat Thibau houdt van tijdritten. Hoe korter de tijdrit, hoe beter voor hem. Dat zien we wel vaker bij renners die explosief zijn. Thibau heeft het voorbije jaar ook wat geïnvesteerd in zijn tijdrit." Schuilt er eventueel ook een ronderenner in Nys? "Het klopt dat hij licht is. Maar zelf zegt Thibau dat het hooggebergte niet voor hem is." "Nu weegt Thibau 64 kilogram. Maar naarmate hij ouder wordt, zullen daar wat kilo's bijkomen. Ik denk dat hij op termijn beter tot zijn recht zal komen op kortere hellingen."'

Thibau Nys reed vorig jaar al enkele wegwedstrijden in het shirt van Trek-Segafredo.

"Voor de klassiekers is Thibau nog te jong"

Als we denken aan wereldkampioenen in het veld die op de weg brokken maken, komen we automatisch uit bij Wout van Aert en Mathieu van der Poel. "Of Thibau kan uitgroeien tot dat type renner? Ik denk eerlijk gezegd dat er maar 2 renners van dat kaliber rondrijden in de wereld", zegt Sven Nys. "Maar met zijn explosiviteit kan hij in de toekomst misschien wel iets betekenen in de klassiekers." Zal Thibau dit jaar al te bewonderen zijn in de voorjaarskoersen? "Half maart zal hij eventueel Nokere Koerse en Denain rijden. Maar dat zal zonder ambities zijn. De bedoeling is om daar competitieritme op te doen." "Voor de klassiekers is Thibau (20) nog te jong. Het ontbreekt hem nog aan volume, kracht en ervaring." "In de rittenkoersen zal Thibau naast zijn rol als teamplayer ook hier en daar zijn eigen kans mogen grijpen." Nys rijdt normaal gezien de Ronde van Romandië, de Ronde van Noorwegen, de Baloise Belgium Tour en de Ronde van Wallonië als laatste springplank richting het WK voor beloften. Daarna staat ook de Benelux Tour op zijn voorlopige programma.

Thibau Nys is 20 jaar jong.

"Cross of weg? Ene is niet belangrijker dan andere"

In de herfstmaanden van het wegseizoen opent ook de cross weer zijn deuren. Hoe gaat Thibau het veldrijden en de weg de komende jaren combineren? En wat krijgt het meeste gewicht? Veld of weg? "De bedoeling is dat dat fifty-fifty is. Het ene mag niet belangrijker zijn dan het andere", licht Sven Nys toe. Maar vindt Thibau dat zelf ook? "Op het einde van het cross-seizoen hoor ik hem vaak zeggen dat hij keiveel zin heeft in de wegwedstrijden." "En op het einde van het wegseizoen zegt Thibau dat hij veel goesting heeft in de cross." "Pas na half november aan het cross-seizoen beginnen - zoals Wout en Mathieu - is nog niet voor de eerstvolgende jaren." "Dat kan eventueel veranderen als Thibau op een dag rijp is voor de klassiekers. Maar Thibau is nog maar 20. Hij moet zichzelf de komende jaren nog ontdekken."