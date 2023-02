Thibau Nys: "Je kan je niet voorstellen hoeveel druk er nu van mijn schouders valt"

"Vanaf dan was het heel zwaar om de hele wedstrijd alleen te rijden. In de technische stroken voelde ik me heel goed, maar op de snelle stroken voelde ik dat het minder bolde. Maar ik had de kracht om er mee weg te komen. Ik reed de perfecte race."

"Ik wist dat ik de koers in handen moest nemen. Ik moest als eerste het bos indraaien voor de technische sector, omdat ik meer grip had met mijn banden. Onmiddellijk pakte ik 4 tot 5 seconden."

"De start was perfect", doet Thibau Nys zijn relaas van de wedstrijd. "Ik had meteen de goede bandenkeuze gemaakt."

Met een regenboogtrui bij de beloften treedt Nys in de voetsporen van zijn vader. "Ik kan het zelf nog niet goed vatten. Het is ongelofelijk. Ik wou dit zo graag en ik heb er ook zo hard voor gewerkt. Dit was mijn grootste doel van het seizoen."



"Het was ook in een scenario dat ik alleen maar in mijn dromen had beleefd. Je kan je niet voorstellen hoeveel druk er van mijn schouders valt. Ik wou dit zó graag. Naar mijn gevoel nog meer dan drie jaar geleden in Dübendorf (toen hij wereldkampioen bij de junioren werd, red.)."

"Het was ook nog maar mijn zesde wedstrijd bij de beloften dit jaar. Er was niet echt onzekerheid, maar ik kon moeilijk inschatten hoe de waardeverhoudingen echt waren."

Net als zijn vader een tweede wereldtitel bij de beloften ambieert Thibau Nys niet. "Normaal schakel ik nu over naar de elite", zegt hij. "Dit was mijn laatste wedstrijd bij de U23."