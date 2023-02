Potjes koken over: Onyedika werpt Antwerp-fans middelvinger toe, Noa Lang haalt verbaal uit

Pas in de slotseconden ontplofte Antwerp - Club Brugge. Alleen was de manier waarop niet fraai: na het laatste fluitsignaal gingen de poppen aan het dansen. Raphael Onyedika toonde zijn middelvinger aan de thuisfans, Noa Lang toonde zich dan weer scherp met zijn tong: "Als ze zulke dingen zingen over de scheidsrechter, legt hij de wedstrijd stil."