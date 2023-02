Onze commentatoren leggen het WK neer: "Van der Poel maakt seizoen goed, maar publiek was grootste winnaar"

Toch is er één Belg in het bijzonder die zich dit weekend wél vol in de kijker reed. Gerben Kuypers was het witte konijn uit de hoed van bondscoach Sven Vanthourenhout en stelde met een zesde plaats allerminst teleur.

"Dit seizoen kende een droomscenario voor Kuypers", weet ook Herygers. "Het is de revelatie van het seizoen. Hij had enkele maanden geleden nog maar net zijn reguliere job opgegeven om wielrenner te worden, of hij won al zijn eerste cross in Essen."

"Ik vond dat initieel een gewaagde keuze, maar de naam Kuypers begint meer en meer te weerklinken." Op het WK volgde de kers op de taart.