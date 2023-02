Arnaud De Lie imponeerde iedereen in Ster van Bessèges: "Het was een buitengewone prestatie"

Arnaud De Lie was afgelopen week op veroveringstocht in het zuiden van Frankrijk. De jonge sprintbom won twee etappes in de Ster van Bessèges, droeg enkele dagen de leiderstrui en toonde ook dat hij meer is dan een sprinter.

"Het oorspronkelijke doel van deze week was om één etappe te winnen", vertelt de nog altijd maar 20-jarige De Lie. "De twee ritzeges, de puntentrui en de zevende plaats in de eindstand hebben me ook verbaasd."

"Ik mag zeggen dat dit een buitengewone prestatie was aangezien het parcours, met vooral de steile beklimmingen van de Mont Bouquet (in de 4e rit), niet meteen op mijn lijf was geschreven."