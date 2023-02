Arnaud De Lie is opnieuw overtuigend de sterkste en pakt twee op twee in Ster van Bessèges

Start en aankomst in Bessèges, 169 kilometer en heel wat hoogtemeters voor de boeg. Een aanlokkelijk menu voor aanvallers. Een groepje van 8 renners met onder meer Dries De Bondt (Alpecin-Deceuninck) had er wel trek in.

De sprintersploegen hadden geen zin in een heroïsch verhaal en maakten de koers hard. Mads Pedersen (Trek-Segafredo) probeerde met een verrassingsaanval weg te raken, maar slaagde niet in zijn opzet.

Arnaud De Lie zag af in een zware koers, maar zat nog in het pak op het moment dat de vluchters gegrepen werden. Hij dichtte in het slot zelf een gaatje én counterde meteen.

Het peloton riep de jongeling terug, maar in de sprint lachte hij toch als laatste. Valentin Ferron - die gisteren aan een brugje bengelde - schudde de schrik van zich af met een 2e plaats.

Ook Sam Watson mocht mee op het podium, maar De Lie was alweer de ster van de dag en zit wat steviger in de leiderstrui.