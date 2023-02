BEKIJK: Fransman Ferron bengelt aan brug na massale val, rit in Bessèges geneutraliseerd

Wedstrijd definitief geneutraliseerd, geen winnaar

De wind nodigde uit om in de lokale ronde rond Aubais het peloton in waaiers te trekken. Dat zorgde logischerwijze voor nervositeit, chaos en onvermijdelijk ook valpartijen.



Toen het peloton zich over een middeleeuws brugje dan ook nog eens liet verrassen door een slecht wegdek, werd her en der naar de remmen gegrepen. Het gevolg was een domino-effect aan valpartijen, uitgerekend op het smalle brugje.



De meeste renners konden zich nog binnen de contouren van de brug staande (of liggende) houden, maar Valentin Ferron (TotalEnergies) had minder geluk. Hij kon zich maar net vastklampen of hij viel de dieperik in.



Voor de wedstrijdleiding was het na dit incident welletjes. Alle renners, ook de vluchters, werden tot stilstand aangemaand.

Het leek er eerst op dat de koers na een korte onderbreking weer op gang gevlagd zou worden, maar toen bleek dat er geen ambulances en verplegend personeel meer overbleven, werd de rest van de etappe als trainingstocht uitgereden. Er wordt geen winnaar uitgeroepen, Arnaud De Lie gaat ook morgen als leider van start.