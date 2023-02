Deense groeibriljant Skjelmose klimt het beste in Bessèges, De Lie imponeert nu ook bergop

De eerste drie dagen in Bessèges waren al Arnaud De Lie wat de klok sloeg. Onze jonge landgenoot won twee ritten, de tweede etappe kreeg geen winnaar door een neutralisatie. Rit vier kondigde wel het eind van De Lies rijk aan, de koninginnenrit eindigde op de pittige Mont Bouquet: 5km aan meer dan 9 procent.

Maar De Lie zou zijn leiderstrui niet zonder slag of stoot afgeven. "Le Taureau" glipte al vroeg mee in een grote en interessante ontsnapping, met onder anderen ook Van Moer, Van Avermaet, Sivakov, Pedersen, Skjelmose Jensen, Powless, Vanmarcke en Latour. Een groep waar muziek in zat.

Zo bleek ook, want het peloton zou de leiders niet meer terugzien. Onder impuls van Trek-Segafredo - Pedersen werkte zich uit de naad voor Skjelmose - bleef het verschil aan de voet van de Bouquet een minuut. Al snel werd er vooraan schifting gemaakt, enkel de beste klimmers bleven over, net als een ijzersterke De Lie.



Onder gebeuk van Powless moest De Lie uiteindelijk lossen, de Amerikaan bleef wat later enkel met Skjelmose over. De twee mochten het onderling uitvechten en aan de streep toonde de Deen zich de snelste. De Lie vocht in de achtergrond nog dat het een lieve lust was en reed zich op de steile pentes naar een ijzersterke achtste plek.

In de stand neemt Skjelmose wel de leiderstrui over van De Lie, die uiteindelijk zo'n anderhalve minuut moest prijsgeven. Skjelmose houdt vier seconden over op Powless en 22 op Latour. Morgen eindigt de Franse rittenkoers met een tijdrit van 10,6 kilometer in Alès.