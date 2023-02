Arnaud De Lie legt Mads Pedersen er met veel panache op in openingsrit Ster van Bessèges

De finish naar Bellegarde was de voorbije jaren een vaste afspraak bij de start van de Ster van Bessèges. Vorig jaar rolde Mads Pedersen er met zijn spierballen en ook nu leek het kleine klimmetje op het lijf van de bonkige Deen gesneden.



Maar dat was buiten Arnaud De Lie gerekend. Pedersen zette wel sterk aan, zoals verwacht, maar De Lie troefde hem vlak voor de laatste bocht af en zette hem meteen op een paar lengten.



In de laatste rechte lijn (met snelheidsdrempel!) had de tweedejaarsprof nog de tijd om achterom te kijken. Pedersen kon Benoît Cosnefroy net nog afhouden voor de tweede plaats.



Met Dylan Teuns (4e) en Aaron Van Poucke (8e) eindigden nog twee andere Belgen in de top 10. Otto Vergaerde moest al meteen opgeven na een valpartij, hij brak wellicht zijn sleutelbeen (zie ook "gerelateerd").