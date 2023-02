Paul Herygers is zeker: "Wout van Aert doet er morgen nog een flinke schep bovenop"

Ruben Van Gucht: we dachten allemaal dat het een vliegmeeting zou worden. Quinten Hermans sprak van een volg-WK, jij sprak van een WK tegen 150 km/u. Dat werd het voorlopig niet. Paul Herygers: “Dat is waar, maar die woorden spreek je uit voor de herencategorie. Ik ga er nog altijd van uit dat ze zondag gaan rondvliegen. Het parcours is gezet, het gras is eraf en er is maar 1 strook om zeep gereden. Het is maar eventjes glad geweest en de ondergrond werd stilaan weer beter doorheen de dag.”

"Ik ga dus nog altijd uit van een volg-WK op het scherpst van de snee. De tenoren die elkaar vinden, nog wat blauw (van de Belgische ploeg) daarrond en een Lars van der Haar die herrezen is." Ruben Van Gucht: wie is er dan in het voordeel? Paul Herygers: "Het is niet zoals bij aandelen die van 51% naar 49% zakken, hé. Ik houd het nog altijd op fiftyfifty. Akkoord, Van Aert heeft de voorbije weken alles gedomineerd, maar Van der Poel is uit de put geklauterd. Iemand heeft hem de hand gereikt en morgen zal hij er staan." "Al denk ik dat Wout van Aert er een dikke schep bovenop zal doen. Dat is de enige manier waarop je wereldkampioen kan worden. Je kunt het niet waarmaken met de benen van Benidorm."

Ruben Van Gucht: wat zal de bovenhand nemen? Techniek of vermogen? Paul Herygers: "Uiteindelijk zal morgen het vermogen de bovenhand nemen op de techniek. Ze gaan niet naar elkaar kijken, maar vol doorgaan. Voor hun prijzenkast hoeven ze het niet te doen, maar het is voor beide heren uiteindelijk toch belangrijk om te winnen. De ploegen staan erachter, de sponsors staan erachter. Het is een prestigeduel. Kermis in Hoogerheide." Ruben Van Gucht: valt er eigenlijk voordeel te halen uit de balken? Sven Nys schrok van de hoogte, maar ze maakten vandaag uiteindelijk geen verschil. Paul Herygers: “Die liggen er eigenlijk alleen voor de laatste ronde. Je gaat het parcours nooit 8 of 9 ronden alleen afwerken. Maar voor de laatste ronde liggen ze strategisch."