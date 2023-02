Kortrijk en Selemani zijn ontstemd over ref en VAR: "Het is schandalig"

"Volgens de ref lokte Selemani uit dat de verdediger op zijn schoen ging staan, maar dat is toch absurd. De ref moet toch de kans krijgen om naar het scherm te gaan kijken? En aan de overkant gebeurt dan het omgekeerde."

Bij Kortrijk reageerden ze na de match verbolgen. "Als de ref het niet exact kan zien, dan moet de VAR ingrijpen", zegt Kortrijk-coach Bernd Storck . "Het is een duidelijke strafschop, maar de VAR grijpt niet in en dus passeert het maar."

Even later ging Koita neer aan de overkant. De scheidsrechter stond al klaar om de flankspeler van STVV zijn tweede gele kaart te tonen, tot de VAR hem naar het scherm roept. Resultaat: geen gele kaart, een penalty en 1-0 voor STVV.

Beide fases speelden zich af in de eerste helft. Eerst trapt STVV-verdediger Teixeira op de voet van Selemani in de zestien. Ref Vergoote zag er geen graten in en de VAR greep niet in.

Aanvoerder Kristof D'Haene begreep het ook niet. "Het is weer tegen ons en weer tegen Selemani, dat is heel jammer en zuur. Als je dan uitleg gaat vragen, zegt de ref dat Selemani zelf het contact zoekt en zijn been ervoor zet. Maar hoe kan dat als hij zelf de bal meeneemt?"

Bij Faïz Selemani zat het zo mogelijk nog dieper. De speler van Kortrijk had zelfs zijn schoen meegenomen naar de mixed zone om de schade te tonen. "Wil je mijn schoen zien?", vroeg Selemani.

"Ik vind dit schandalig, elk weekend herhaalt het zich en elk weekend krijg ik hetzelfde te horen: dat ik de fouten zoek. Onze refs zijn niet bekwaam om op het hoogste niveau te fluiten."

"Volgens de ref zoek ik de fout op, dat is dezelfde uitleg als tegen Leuven en Oostende. Maar ik zoek toch niets. Ik heb het proberen uit te leggen, maar het had geen zin. Blijkbaar heeft de ref altijd gelijk. Dit is schandalig."