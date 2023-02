De deal is rond: Dante Vanzeir verlaat Union voor avontuur in New York

Het is al een tijdje duidelijk dat Dante Vanzeir het seizoen niet zou uitdoen bij Union. De aanvaller koos voor een avontuur in de MLS maar het was nog even wachten op zijn werkvergunning voor de deal met de New York Red Bulls definitief aangekondigd kon worden.

Nu zijn alle struikelblokken weggewerkt. In zijn afscheidsvideo bedankt Vanzeir vooral de supporters van Union. "Bedankt voor alle mooie momenten. Dit waren de mooiste jaren uit mijn carrière. Ik wens jullie heel veel succes in de toekomst."

"Dit is geen vaarwel maar een tot ziens. Ik kom zeker terug om hier tussen de supporters naar een match te komen kijken."

Vanzeir trekt dus op zijn 24e al naar de MLS. Hij is een jeugdproduct van Genk, maar brak daar nooit echt door. Dat lukte bij Union wel. Daar scoorde hij in de voorbije drie seizoenen 48 keer. Hij versierde ook een cap bij de Rode Duivels.

Hij tekent in New York voor vier seizoenen. "Dante Vanzeir is een geweldig persoon en hij heeft een neus voor goals. Hij heeft veel talent en zal ons zeker helpen om onze doelen te bereiken", klinkt het bij Gerhard Struber, de coach van zijn nieuwe ploeg.

Om zijn vertrek op te vangen ging Union eerder al Yorbe Vertessen halen bij PSV.