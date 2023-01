CEO Bormans over de frontlijnen van Union: "Voor ons is de transfer van Vanzeir niet vreemd"

De enige Belgische club die nog op drie fronten strijdt, is Union. De Brusselaars staan zelfs voor meer dan drie frontlijnen, want ook het stadiondossier en de aflopende transfermarkt vragen waakzaamheid. "De beker is momenteel de meest tastbare prijs en je voelt dat iedereen in deze club daarnaar snakt", zegt CEO Philippe Bormans.

Woensdag tegen Antwerp

Een terugblik op het straffe seizoen van Union vorig jaar, zegt tegelijk veel over wat de club uit Brussel dit seizoen presteert. Vorig seizoen speelde Union niet in Europa en sneuvelde het in de beker al in oktober in de 1/16e finales tegen KV Mechelen.

Pas op 24 februari wordt geloot voor de volgende tegenstander in de 1/8e finales van de Europa League. In de competitie ligt Union prima op schema voor een ticket voor de champions play-off.

De dubbele confrontatie tegen Antwerp in de halve finales van de beker krijgt voor CEO Philippe Bormans daarom momenteel voorrang op alles.

De competitie moeten we momenteel een leuke bijkomstigheid noemen. CEO Philippe Bormans

"De beker is momenteel de meest tastbare prijs en je voelt dat iedereen in deze club daarnaar snakt", zegt Bormans aan Sporza. "In de competitie ligt een mogelijke prijs nog ver weg. De competitie moeten we momenteel zelfs een leuke bijkomstigheid noemen, want voor de play-offs is het eerst nog uitkijken naar de loting voor de Europa League."

"Antwerp in de beker wordt een moeilijke klif, maar de finale halen zou wel een geweldige stap voorwaarts zijn voor de club. Ook voor de beleving." In de competitie wonnen Antwerp en Union elk hun thuismatch tegen elkaar. "Het zal dus afhangen van de vorm van de dag en details", denkt de CEO.

Afspraken met Vanzeir gerespecteerd

Een front waar op deadline day vandaag niet veel actie verwacht moet worden bij Union is de transfermarkt. Inkomend werd Yorben Vertessen al voorgesteld. Dante Vanzeir vertrekt. "Die transfer van Vanzeir is in kannen en kruiken, maar moet wel nog geofficialiseerd worden", zegt Philippe Bormans. "Er is een akkoord." "Voor sommigen zal de transfer van Vanzeir misschien vreemd zijn, maar als club hebben we vorig seizoen aan alle spelers gevraagd om een engagement aan te gaan om te blijven tot het einde van het seizoen." "Toen is onze vraag gerespecteerd. Het zou van onze kant niet correct zijn om nu aan eenzelfde speler hetzelfde engagement te vragen" "We hebben altijd gezegd dat we zouden meewerken aan een aanbieding waarin alle partijen zich kunnen vinden." "We hebben ondertussen met Yorbe Vertesse een vervanger, dus ik denk dat iedereen tevreden is in dit verhaal. En daarmee is ons werk in principe klaar."

We kunnen niet van dezelfde speler hetzelfde engagement vragen te blijven zoals vorig seizoen. Philippe Bormans

Moeilijkste strijd: stadiondossier

De CEO van Union heeft het al vaker gezegd: de allerbelangrijkste zege kan Union boeken in zijn stadiondossier. Union wil een nieuw stadion bouwen naast de fabriek van Audi in Vorst. Het heeft een bod uitgebracht op de grond daar (zie kaart). De plannen zijn al klaar. In het stadion moeten 15.000 tot 16.000 Unionisten een plaats vinden. "We houden van het Dudenpark, maar in het huidige stadion halen we maar de helft van de inkomsten op in vergelijking met een andere kleine eersteklasser." "We mikken op een stadion met veel staanplaatsen om de typische sfeer te behouden, maar een nieuw stadion in België blijft een moeilijk verhaal." "We zijn redelijk vergevorderd. Het stadion wordt een belangrijk element om een stabiele eersteklasser te worden, die op eigen middelen kan werken." Want voorlopig maakt Union jaar na jaar verlies. "We proberen dat dossier politiek te deblokkeren", zegt Bormans. Want in de gemeente Vorst is niet iedereen even enthousiast.