De balans na de wintermercato: wie is versterkt of verzwakt? "Anderlecht komt er belabberd uit"

Het stof van de altijd enerverende Transfer Deadline Day is stilaan gaan liggen. Voor middernacht moesten de laatste wintertransfers in België zijn afgerond, vandaag is het tijd om de balans op te maken. Wie deed een goede zaak, wie niet? Een doorlichting van de topclubs.

Anderlecht: anticlimax op de slotdag

"Op 1 februari zullen we een sterker team hebben", sprak Brian Riemer. Maar heeft Anderlecht die belofte kunnen inlossen? Anders Dreyer was eigenlijk het enige toptarget dat paars-wit wist te strikken. Maar een volwaardige vervanger voor Fabio Silva kwam er op een ontgoochelende slotdag niet. Nadat dossiers zoals dat van Thomas Henry, Sory Kaba en Michael Frey eerder afsprongen waren, gebeurde dat in de laatste uren ook met Tolu Arokodare en Amine Salama. Brest-aanvaller Islam Slimani was een noodoptie. Tel daarbij dat er ook geen linksachter kwam en de mercato eindigde toch met een flinke anticlimax.

Een paniekoplossing met een 34-jarige ex-topspits getuigt van én geen visie én geen kracht. Tom Boudeweel

"Ze zijn belabberd uit de mercato gekomen", meent onze journalist Tom Boudeweel. "Ook al was hun nieuwe TD nog maar recent in dienst, zijn netwerk om spelers te halen bleek voorlopig te mager en beperkt. Een paniekoplossing met een 34-jarige ex-topspits getuigt van én geen visie én geen kracht."

Jesper Fredberg wist zich wel te ontdoen van de dure Wesley Hoedt, maar voor Hendrik Van Crombrugge en Adrien Trebel vond de Deen geen oplossing. Voorts deed het vertrek van Anouar El Hadj en Julien Duranville - ondanks de welgekomen geldsommen - toch pijn bij de trouwe achterban.

Boudeweel: "Het genoodzaakt moeten laten gaan van jong talent, nóg vroeger/jonger dan de voorbije jaren, maakt van Anderlecht een meer dan gewond dier."

Ons oordeel: zwakker uit mercato gekomen

IN positie club deal Anders Dreyer (Den/24) rechtsbuiten Midtjylland (Den) 4,2 miljoen Islam Slimani (Arg/34) centrumspits Brest (Fra) transfervrij OUT Julien Duranville (16) rechtsbuiten Dortmund (Dui) 8,5 miljoen Anouar Ait El Hadj (20) middenvelder Genk 2 miljoen Wesley Hoedt (Ned/28) verdediger Watford (Eng) 2 miljoen Sebastiano Esposito (Por/20) centrumspits Inter (Ita) einde huur Fabio Silva (Por/20) centrumspits Wolverhampton (Eng) einde huur

Racing Genk: krediet dankzij verleden

Een vertrek van de topschutter op de slotdag? Bij veel clubs zou het dan alarmfase rood zijn. Dankzij de slimme koopmanskunsten uit het verleden geniet Racing Genk veel krediet. Door snel te schakelen kaapten ze een deal tussen Anderlecht en Tolu Arokodare, die het enorme rendementsverlies van Paul Onuachu moet opvangen. 18 miljoen euro is nu eenmaal een som die moeilijk te weigeren valt. Zéker met in het achterhoofd de wetenschap dat de kampioen dit seizoen niet zeker is van een rechtstreeks ticket (en dus de vetpotten) voor de Champions League. Ook Boudeweel vindt de transfer naar Southampton logisch: "Eindelijk kan Onuachu naar de Premier League en ook het standpunt van de club is begrijpelijk, menselijk en financieel interessant. Dat is nog altijd belangrijk in het bestaan van Genk. Een gok met het oog op de landstitel? Misschien wel. Maar chapeau." Met Yira Sor haalden de Limburgers eerder een flitsende back-up voor Joseph Paintsil, ook Anouar El Hadj is een prima versterking in de breedte. Ons oordeel: in evenwicht uit mercato gekomen.

IN positie club deal Yira Sor (Ngr/22) rechtsbuiten Slavia Praag (Tsj) 6,5 miljoen Tolu Arokodare (Ngr/22) centrumspits Valmiera (Let) 5 miljoen Anouar Ait El Hadj (20) middenveld Anderlecht 2 miljoen Bastien Toma (Zwi) middenveld Paços Ferreira (Por) einde huur OUT Paul Onuachu (Ngr/28) centrumspits Southampton (Eng) 18 miljoen Andras Nemeth (ZAf/Hon/20) centrumspits Hamburg (Dui) 750.000 Sébastien Dewaest (31) verdediger AEL Limassol (Cyp) transfervrij

Union: veelbelovend alternatief voor Vanzeir

Weinig transferactiviteit bij Union, maar de enige vertrekker kon wel tellen: Dante Vanzeir. Met de beloftevolle Yorbe Vertessen haalde de vicekampioen wel een veelbelovend alternatief. Bij PSV bewees de veelzijdige spits al vlot de weg naar doel te vinden. Hij moet het kwaliteitsverlies van Vanzeir kunnen opvangen, zeker in de machine die Union is. Ons oordeel: in evenwicht uit mercato gekomen.

IN Casper Terho (Fin/19) rechtsbuiten Helsinki (Fin) ? Yorbe Vertessen (22) centrumspits PSV (Ned) huur OUT Dante Vanzeir (25) * centrumspits New York RB (VS) ?

* De deal met Vanzeir moet enkel nog officieel worden.

Antwerp: geen transfer met naam en faam

Het was zowaar eens rustig op de Bosuil, waar in tegenstelling tot andere mercato's geen vedette met naam en faam neerstreek. Met Gyrano kerk haalde het wel een (noodzakelijke) vervanger voor Michael Frey. "Maar toch blijft zijn vertrek een verlies", aldus Boudeweel. "Dat zag je afgelopen weekend al door de schorsing van Janssen. Antwerp heeft vooral zijn kern uitgedund." Ons oordeel: in evenwicht uit mercato gekomen.

IN Gyrano Kerk (Ned/Sur/27) rechtsbuiten Lok.Moskou (Rus) huur Mandela Keita (Bel/Gui/20) middenvelder OH Leuven huur OUT Radja Nainggolan (34) middenveld SPAL (Ita) transfervrij Dinis Almeida (Por/27) verdediger Loedogorets (Bul) ? Bruny Nsimba (Bel/Ang/22) rechtsbuiten SK Beveren ? Pierre Dwomoh (Bel/Gha/18) middenveld KV Oostende huur Michael Frey (Zwi/28) centrumspits Schalke 04 (Dui) huur

Club Brugge: interne orde herstellen

Herinnert u zich nog de wintermercato van Club Brugge een jaar geleden? Blauw-zwart pakte toen uit met Andreas Skov Olsen, op de slotdag kwamen ook nog Denis Odoi en Sargis Adamyan. Nu deed de landskampioen eigenlijk geen enkele noemenswaardige transfer. Nochtans hebben sommigen het gevoel dat deze twijfelende spelersgroep een vonk van buitenaf wel kon gebruiken. Boudeweel vindt dat net een goeie zaak: "Club is een aantal spelers kwijt en dat zal eerder helend zijn. De kern was de beste van België en is dat nog steeds. In kwaliteit én in kwantiteit. Brugge had dus geen nieuwe injecties nodig, maar moet intern de orde herstellen." Ons oordeel: in evenwicht uit mercato gekomen.



IN Josef Bursik (Eng/Tsj/22) doelman Stoke City (Eng) ? Jack Hendry (Sch/27) verdediger Cremonese (Ita) einde huur OUT Edoeard Sobol (Oek/27) linksback Straatsburg (Fra) 2,5 miljoen Ruud Vormer (Ned/34) middenvelder Zulte Waregem huur Noah Mbamba (18) middenvelder Leverkusen (Dui) 100.000 Ibe Hautekiet (20) verdediger Standard ? Cyle Larin (Can/Jam/27) centrumspits Valladolid (Spa) huur Eder Balanta (Col/29) middenvelder Schalke 04 (Dui) huur

AA Gent: gemor bij de fans

Hein Vanhaezebrouck durfde in het verleden al eens jammeren over zijn smalle kern. Wel, na de wintermercato is dat er niet beter op geworden. Ondanks een blessure bij Vadis zagen de fans van de Buffalo's zelfs één speler meer vertrekken dan arriveren. Het zorgt toch voor flink wat gemor bij de achterban. Vooral de exit van de jonge Ibrahim Salah naar Rennes was voor iedereen een enorme verrassing. "Op rationeel vlak kan ik Gent wel begrijpen", aldus Boudeweel. "Cijfers van 4,5 ot 6,5 miljoen is veel geld voor iemand waar nog twijfels over zijn of hij het wel zal maken. En ze hebben meteen een vervanger gepakt aan een lagere prijs. Maar dat Gent de centen nodig heeft, was al langer duidelijk."

Ons oordeel: in evenwicht uit mercato gekomen.



IN Gift Emmanuel Orban (Ngr/20) centrumspits Stabaek (Noo) 3,5 miljoen Kamil Piatkowski (Pol/22) verdediger Salzburg (Oos) huur OUT Ibrahim Salah (Bel/Mar/21) linksbuiten Rennes (Fra) 6,5 miljoen Andras Hanche-Olsen (Noo/25) verdediger Mainz (Dui) 2,5 miljoen Elisha Owusu (Gha/Fra/25) middenvelder Auxerre (Fra) ?

Standard: grote namen uit B-kern van de hand gedaan

Wil Standard écht nog een uitdager zijn voor de top 4? Dan was deze mercato op inkomend vlak toch een teleurstelling. Zeker als daartegen het vertrek van Nicolas Raskin en Selim Amallah staat. Alleen aasden die twee sterkhouders al een tijdje op een transfer, bovendien kunnen de Rouches de geldsommen bijzonder goed gebruiken door de dramatische financiële toestand. Ons oordeel: zwakker uit mercato gekomen.



IN Ibe Hautekiet (20) verdediger Club Brugge ? OUT Nicolas Raskin (21) middenvelder Rangers (Sch) 1,5 miljoen Selim Amallah (Mar/Bel) middenvelder Valladolid (Spa) 1 miljoen Aleksandar Boljevic (Mon/27) rechtsbuiten Hapoel Tel Aviv (Isr) transfervrij Denis Dragus (Roe/23) centrumspits Genoa (Ita) huur