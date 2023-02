Paul Onuachu verlaat leider Genk voor Southampton: "Premier League is mijn droom"

Met Onuachu verliest Genk een garantie op goals. In 134 wedstrijden voor de club was de Nigeriaan goed voor 85 doelpunten. Dat leverde hem vorig jaar de Gouden Schoen op.

De coach van de leider verzekerde dat er noodscenario's klaarliggen. "Dimitri (De Condé, red.) en Dirk (Schoofs, red.) doen hun werk heel goed. Het is niet zo dat we op het laatste moment nog zouden moeten bladeren om een spits te vinden."

"We gaan onszelf niet in de voet schieten", klonk het bij Vrancken. "Paul kan enkel maar vertrekken als we een fatsoenlijke vervanger hebben."

Emotionele Onuachu: "Het is tijd om te gaan"

"Het is erg emotioneel, ik weet niet goed wat zeggen", reageert Onuachu in een afscheidsvideo op de clubmedia. "Ik wil iedereen hier bedanken die me heeft helpen groeien. Van coaches, tot staff, spelers en fans."



"Genk en ik hadden een afspraak dat wanneer ik de kans kreeg om naar de Premier League te gaan, ze zouden meewerken. We hebben erover gesproken en ik denk dat het tijd is om te gaan. Ik kan nu mijn droom waarmaken om in Engeland te spelen."



"Het is erg emotioneel, want ik heb hier veel meegemaakt. We wonnen de beker en ik werd Profvoetballer van het Jaar en won de Gouden Schoen. Maar vanuit mijn hart wens ik de club het allerbeste en hoop ik dat we kampioen worden.