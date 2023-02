Thibau Nys topfavoriet bij de beloften: "Maar ik kan het nog altijd verkloten"

Laatste cross ooit bij de beloften

Over het parcours doen verschillende meningen de ronde: is het wel zwaar genoeg om het verschil te maken? "Het is zeker een parcours dat mij bevalt, al had ik liever iets meer regen gezien, want dan krijg je sowieso een eerlijke cross waarbij iedereen op zijn plaats valt."

"Ik denk dat dat nu ook wel het geval zal zijn, maar het zou wel eens langer bij elkaar kunnen blijven. Ik zou niet verrast zijn als we met een paar renners de laatste ronde ingaan. Veel blauwe mannen, maar toch ook een gevaarlijke Nederlander (Tibor del Grosso)."

Nys hoopt dat de cross van zaterdag de bekroning wordt van zijn periode bij de beloften. "Het wordt sowieso mijn laatste WK bij de beloften, zelfs mijn laatste cross ooit bij de beloften. Dat kan eigenlijk niet voor extra motivatie zorgen, want het is moeilijk om het nog méér te willen dan ik nu al wil."