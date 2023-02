NFL-legende Tom Brady (45) stopt opnieuw: "Maar deze keer is het voor echt"

Jarenlang was Tom Brady onlosmakelijk verbonden met de New England Patriots. Hij wist met het team 6 keer de Super Bowl te veroveren en werd ook 3 keer verkozen tot Most Valuable Player (MVP).



In de nadagen van zijn carrière trok Brady nog naar de Tampa Bay Buccaneers en tot ieders verrassing wist de quarterback (zeg maar de spelverdeler) ook met deze ploeg de Super Bowl te winnen. Zijn 7 Super Bowl-ringen als speler zijn dan ook een record.



De jaren leken geen vat te hebben op de toen al 42-jarige Brady. Dat kondigde hij pas vorig seizoen aan, maar anderhalve maand later kwam hij daar al op terug. Dat zal nu niet gebeuren, verzekert hij.

"Toen ik vanmorgen opstond, heb ik besloten meteen deze video op te nemen en jullie het nieuws te laten weten. Ik heb vorig jaar mijn tekst met bedankingen al eens gebruikt. Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie steun, zowel mijn familie, mijn vrienden, mijn teamgenoten en mijn tegenstanders. Bedankt dat ik mijn droom mocht beleven."