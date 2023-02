Laptoptrainer, enkel een modeterm? "Het werkt als een omgekeerde piramide"

"Een modeterm", zo vertelt analist en IJslands bondscoach Arnar Vidarsson over laptoptrainer, een label dat onder meer Domenico Tedesco met zich meesleurt.

"In mijn ogen is het gewoon een moderne trainer die veel data en statistieken gebruikt", legt Vidarsson uit in de VRT-podcast Het Kwartier.

"Hij gebruikt niet alleen zoals vroeger zijn ogen om spelers te scouten en om te bepalen wie er in de ploeg staat."

"Of het een negatieve term is? Neen, net heel positief", zegt de ex-speler van Cercle Brugge en Lokeren stellig.