Jelle Vossen is bijna weer de oude na vleesetende bacterie: "Ziek? Twijfel dan niet!"

Jelle Vossen (33) wil er met Zulte Waregem nog "mooie maanden" van maken. Essevee speelt morgenavond in de halve finales van de Croky Cup tegen KV Mechelen. Volgens Vossen zijn er nog twee doelen, al is de spits vooral dankbaar dat hij zijn verhaal nog kan vertellen.

Hij kan zich weer op het spelletje focussen, maar Jelle Vossen heeft "een confronterende periode" achter de rug. Half december ging zijn gezondheid pijlsnel achteruit. "Ik had een vleesetende bacterie in mijn bloed", deelt hij zijn verhaal. "Ik ben dankbaar dat ik er zonder kleerscheuren ben afgekomen en dat ik weer op het veld sta." Vossen dacht aanvankelijk aan een griepje, maar bij het ophoesten van bloed, liet hij zich toch overtuigen om naar het ziekenhuis te gaan. "Ik had een longontsteking, maar dat was al het gevolg van die bacterie. Met de juiste antibiotica evolueerde alles snel in positieve zin." En toch beseft Vossen dat hij geluk gehad heeft. "Als ik 20 of 30 jaar ouder was geweest, dan had ik hier misschien niet meer gezeten."

Mijn boodschap is: als je ziek bent, twijfel dan niet. Enkele dagen langer wachten en de gevolgen konden erger geweest zijn. Jelle Vossen

"De dokters zeiden me ook: "Gelukkig ben je een fitte en vitale man."" "Ik heb zelf nooit het gevoel gehad dat het op het nippertje was, maar 2 dagen langer wachten en de gevolgen konden erger geweest zijn." "Mijn boodschap is: als je ziek bent, twijfel dan niet." "Ik ben zelf nogal koppig en denk dat het over 2 dagen wel beter zal gaan, maar mijn vrouw heeft me gedwongen om naar spoed te stappen en daar ben ik haar dankbaar voor." (lees voort onder het volledige interview)

"Redding is onze prioriteit, maar niemand wil de beker laten schieten"

Na enkele intensieve trainingsweken voelt Jelle Vossen zich weer de oude. En donderdagavond hoopt hij met het geplaagde Zulte Waregem thuis tegen KV Mechelen (live op Canvas vanaf 20.35 u) een eerste stap naar de Heizel te zetten. "Iedereen praat over een unieke kans, maar ik blijf voorzichtig. Voor mij is het fiftyfifty." "We zitten in een positieve flow en enkele weken geleden hebben we KVM geklopt, maar dat zegt niets. We doen er wel alles aan om dat extraatje te halen."

We hebben nog twee doelen en die willen we tot een goed einde brengen. Het kunnen nog heel leuke maanden worden, niemand denkt eraan om de beker te laten schieten. Jelle Vossen

In de competitie is Essevee al maanden bezig met een degradatiegevecht. "De redding is onze prioriteit, maar een halve finale schuif je niet zomaar aan de kant." "We hebben nog twee doelen en die willen we tot een goed einde brengen. Het kunnen nog heel leuke maanden worden, niemand denkt eraan om de beker te laten schieten." Volgens Vossen kan Zulte Waregem nu dominanter voetballen en was Mbaye Leye aan boord houden "een heel verstandige beslissing." "Hij levert goed werk met de middelen die er zijn", zegt de spits over zijn coach. "We hadden deze winter een kwaliteitsinjectie nodig en die is er. Iedereen heeft een beter gevoel en ik geloof er nog altijd 200 procent in."