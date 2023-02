CEO Jesper Fredberg bespreekt alle heikele thema's bij Anderlecht: "In de zomer kunnen we agressief zijn"

Op een dag vind je de job van je leven. Jesper Fredberg arriveerde in november bij Anderlecht en kreeg meteen af te rekenen met een eindeloze reeks crisissituaties. Vandenhaute, Kindermans, Verbeke, een sportieve malaise, een deadline day vol pech... In een interview met Peter Vandenbempt bespreekt de Deense CEO van paars-wit al die heikele thema's. "Ik had mijn huiswerk gemaakt, maar er zijn dingen gebeurd die ik niet meteen zag aankomen."

Jesper Fredberg, laat ons beginnen bij de wintermercato. Hoe groot was de kater na de slotdag?

"In het algemeen oké. Natuurlijk begin je eraan met een masterplan dat enkele hoofddoelen bevat. Daarvan denk ik dat we in veel dingen geslaagd zijn, maar andere zaken zijn niet gelukt door omstandigheden."

Was de prioriteit om enkele spelers te zien vertrekken?

(knikt) "We wilden inderdaad de groep opkuisen. Dat klinkt misschien negatief, maar is het eigenlijk niet. Sommige spelers passen nu eenmaal niet honderd procent in onze strategie of speelstijl. Om te verzekeren dat er een hongerige werkomgeving is, moet je die mensen soms laten gaan. Ook voor het financiële was dat belangrijk."

Maar wat is er gebeurd bij het aantrekken van een spits? Tolu Arokodare legde zijn medische testen af bij Anderlecht, maar trok vervolgens naar Genk.

"Dat is voetbal. Zeker op de slotdag van de mercato zit je in de Wild West. Weet je, normaal doe ik geen deals op de 31e, want dan heb je geen volledige controle. Dat bleek ook bij Arokodare - hij ging naar rechts, terwijl hij naar links moest."

Voelde je je verraden door hem?

"Op het moment zelf ben je natuurlijk gefrustreerd. Maar nu wil ik er geen energie meer aan verspillen, want we kunnen er toch niks meer aan veranderen. Ik spendeer die energie liever aan mensen die deel willen uitmaken van ons project. Als de speler geen écht groot verlangen had om naar Anderlecht te komen, maakten we wellicht de juiste keuze."

De 34-jarige Islam Slimani kwam als alternatief. Hoe dicht benadert hij het profiel dat je zocht? Want de ploeg heeft echt wel een doelpuntenmaker nodig.

(pikt in) "Vergeet niet dat Raman en Stroeykens scoorden de voorbije matchen. Maar ja, het was belangrijk dat we een spits haalden met een profiel dat we niet hadden. Slimani heeft ervaring in grote competities, is een doelpuntenmaker en fysiek sterk. Dat zijn aspecten die we misten."

De deal met Harry Toffolo, een linksachter van Nottingham Forrest, kon niét gefinaliseerd worden.

"Dat was een probleem voor mij - een van de redenen waarom onze slotdag niet goed was. Iemand met zijn profiel missen we. (zucht) Naar mijn mening was zijn komst een done deal, maar er waren uitzonderlijke omstandigheden (een concurrent van Toffolo bij Nottingham bleek langer out dan verwacht, red.). Ik heb me geërgerd."

Ook de fans zijn toch wat teleurgesteld. Kunt u ze geruststellen?

"Ik begrijp dat onze supporters met bijzondere belangstelling naar zo'n slotdag van de mercato kijken. Maar eerlijk? Ik niet. Met Henrik Bellman haalden we een goeie speler voor de beloften, Anders Dreyer arriveerde vroeg in de mercato." "Kijk, spelers kopen is gemakkelijk. Ook dinsdag boden zich nog veel opties aan. Moet je dan snel vijf spelers kopen om de fans te sussen? Het verleden toont aan dat dat niet werkt. Ik wil niet de kerel zijn die reageert, ik ben liever proactief. Komende zomer kunnen we agressief zijn en de spelers halen die we écht willen." "Het is nu ook aan de huidige groep om te bewijzen hoe goed ze zijn. Voor mij was het niet eerlijk geweest om jongens te evalueren na amper één maand onder de nieuwe coach, met een nieuwe spelstijl en alle omstandigheden rond de club. Nu kunnen we op een goeie manier iedereen beoordelen. We zullen veel slimmer de zomer ingaan."

De focus ligt dus eigenlijk al op volgend seizoen?

(lacht) "De belangrijkste match is altijd de volgende, dat heb ik de spelers ook gezegd. We hebben dit seizoen nog zoveel om voor te spelen ... Onze fans in het bijzonder - we willen ze meekrijgen in ons verhaal door te presteren en matchen aan te vallen. Tegelijk willen we deze tijd gebruiken om uit te vissen waar we beter kunnen worden. Ik beloof je: de spelers zullen bereid zijn om alles te geven op het veld."

Als ik naar de horizon kijk, zie ik het doel waar Anderlecht wil zijn. Waarin we het gevoel van succes ervaren en dat kunnen vieren met de fans. Jesper Fredberg

Maar uw evaluatie zullen we dus pas na de zomer echt kunnen maken?

"Je mag me iedere dag beoordelen, hoor. Alleen weet ik dat er geen shortcuts bestaan in het voetbal. Je kunt wel de goeie dingen zeggen, maar als het niet werkt op de grasmat, ben je niet geloofwaardig. We hebben nu gewerkt om een financiële marge te creëren voor de zomer. Die zullen we met grote verwachtingen ingaan, maar dat betekent niet dat komend weekend minder belangrijk is."

Hoe vaak hebt u de voorbije anderhalve maand eigenlijk al gedacht: waar ben ik in hemelsnaam beland?

(lacht) "Meer dan vooraf verwacht. Ik had mijn huiswerk gemaakt, maar er zijn dingen gebeurd die ik niet meteen zag aankomen. Die hebben veel energie opgeslorpt." "Maar als ik naar de horizon kijk, zie ik het doel waar Anderlecht wil zijn. Waarin we het gevoel van succes ervaren en dat kunnen vieren met de fans. Die gedachte stuwt me vooruit. Echt, ik heb me mijn keuze nog geen seconde beklaagd. (grijnst) Ook al ben ik een pak vermoeider dan anderhalve maand geleden."

Hoe moeilijk was de situatie met Wouter Vandenhaute? De man die u naar de club haalde zette onverwacht een stap terug.

"Het is altijd lastig als de voorzitter onder druk staat. Maar ik ken Wouter als een hardwerkende man die oprecht het beste wil voor de club. Daarom geloof ik dat het een slimme keuze was om mij naar de club te halen om de dagelijkse zaken uit te voeren - je kunt niet alles alleen doen." "Ik ben goed in een voetbalclub runnen, niet in een privébedrijf. Het geeft Wouter de kans om een stap terug te zetten en ons als mentor te helpen. We hebben niet constant contact, maar ik consulteer hem bij bepaalde vragen of om zaken af te toetsen. Net zoals ik dat ook bij de trainer en perschef doe: wat is jullie buikgevoel? Ik wil graag zoveel mogelijk input."

Het is wel geen geheim dat de voorzitter graag Peter Verbeke aan boord wilde houden. Jij besliste daar anders over.

"Soms moet je beslissingen maken die hard lijken, maar het was nooit persoonlijk. Ik heb nooit slechte gesprekken gevoerd met Peter. Hij heeft hier geweldig werk geleverd. Alleen moet je soms beslissingen maken om van strategie te kunnen veranderen. Dit was in dat opzicht de juiste."

Ik zie veel potentieel bij onze academie, maar - net zoals bij de eerste ploeg en onze organisatie - zijn er dingen die ontwikkeld moeten worden. Jesper Fredberg

Er was nog een personeelszaak, die gevoelig lag bij de fans: het feit dat hoofd opleiding Jean Kindermans zijn opzeg kreeg. Hoe is het met die situatie?

(lacht) "Jean zit nog altijd aan het bureau naast mijn kantoor. Soms erf je dossiers waarbij er al zaken gebeurden voor je ergens aankomt. Ik heb al een goed gesprek gehad met Jean. Zo zullen er nog volgen waarin we naar de toekomst kijken. Maar op bepaalde vragen kan alleen Jean het beste antwoord geven."

De fans maken zich wel zorgen omdat er enkele talenten - en dan spreken we niet over Duranville - vertrekken. Zij zijn nochtans een hoeksteen van deze club.

"In onze academie zit er zoveel talent dat het onmogelijk is om iedereen naar onze eerste ploeg te brengen. Het is een beslissing die steeds gemaakt moet worden tussen de club én speler: gaan we er samen voor? Als één van beide partijen dat niet zo ziet, is het beter om op een goeie manier te splitsen." "Het financiële speelt daarbij een rol, maar ook de honger. Willen jongeren deel uitmaken van dit verhaal? Maar het is evident dat jeugdspelers een sleutelrol spelen bij Anderlecht. Daarom heb ik ook voor deze club gekozen. Een goeie academie kan je niet kopen met geld."

Maar verontrust het u dat de academie van Anderlecht minder aantrekkelijk lijkt dan vroeger? De concurrentie is groter geworden.

(lacht) "Ze hebben zonder twijfel gezien hoe onze academie de voorbije tien jaar gerund werd. Daarom is het belangrijk dat we onze concurrenten steeds een stap voorblijven. Om de nummer één te blijven, moeten we sneller lopen." "Ik zie veel potentieel, maar - net zoals bij de eerste ploeg en onze organisatie - zijn er dingen die ontwikkeld moeten worden. Zijn we blij om de beste te zijn in België, of mikken we hoger? Dat zijn de interessante vraagstukken voor de toekomst."

Laat het ons ook nog eens over de eerste ploeg hebben. Hoe tevreden bent u met de evolutie sinds Brian Riemer het roer overnam?

"Ik vind het belangrijk dat we de prestaties beoordelen, want dat leidt uiteindelijk tot resultaten. Daar ben ik blij mee - Brian heeft goed werk geleverd. Het is nu eenmaal niet eenvoudig om op zo'n korte tijd een bepaalde speelstijl te implementeren. Deze groep is namelijk samengesteld vanuit te veel verschillende visies. Daarom nemen we nu onze tijd om het goed te doen." "Ik vind dat we op korte tijd al veel verwezenlijkt hebben. Iedereen die op het veld staat, wíl er ook zijn. Onze verdediging is sterker geworden... (grijnst) Tenzij we met tien spelen." "Momenteel staan we nog ver van waar we finaal willen zijn, maar ik ben blij dat ik nu al de evolutie kan zien. Hopelijk kunnen we het proces zoveel mogelijk versnellen."

Ik bijt bijna op mijn tong om niet het woordje geduld te gebruiken. Echt, ik weet wat de fans doorgemaakt hebben. Jesper Fredberg

Dan nu de moeilijkste vraag in het voetbal: hoe lang zal het duren vooraleer Anderlecht weer écht Anderlecht is?

"Voor dat antwoord zal ik een glazen bol nodig hebben. Ik kan alleen met zekerheid zeggen dat we morgen beter zullen zijn dan vandaag. Maar eerlijk: het financiële aspect zal moeten meevolgen. We kunnen veel doen met een bepaald budget, maar besparen én competitief zijn is moeilijk. Het hangt allemaal aan elkaar." "Daarom herhaal ik nog eens: het is goed dat we nu wat geld hebben kunnen sparen om in de zomer strijdvaardig te zijn. Volgend seizoen zullen we hopelijk een pak beter zijn dan nu."

