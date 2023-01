De zilveren Red Lions zijn weer thuis, BOIC: "Historische prestatie"

In de Skyhall was er een kort ontvangstmoment. Ook eerste minister Alexander De Croo (Open VLD), minister van Sport van de Franse Gemeenschap Valérie Glatigny (MR), BOIC-voorzitter Jean-Michel Saive en BOIC-CEO Cédric Van Branteghem tekenden present.



De Belgische hockeymannen waren titelverdediger in India en hadden op een verlenging van de wereldtitel gehoopt. Na afloop van de nipt verloren finale tegen Duitsland was er dan ook sprake van gemengde gevoelens.



"Als je de beste ploeg van de wereld bent en zo'n palmares hebt, is ontgoocheling normaal", stelt Van Branteghem. "Zeker voor de sporters is dat heel zuur. Ik ken dat gevoel zelf ook. Maar we mogen niet vergeten wat voor een historische prestatie dit weer is."



"Al vijf jaar zijn ze aan een ongelooflijk palmares bezig. Voor hen kan het misschien geen kwaad om weer eens te voelen wat het is om te verliezen, om nadien nog harder terug te slaan. Dat mag dan over 500 dagen op de Olympische Spelen in Parijs zijn. Dan hopen we natuurlijk op goud."