Dimitri Van den Bergh is bij 8 uitverkorenen voor Premier League darts

De top 4 van de PDC-ranking heeft automatisch startrecht: dat zijn in volgorde wereldkampioen Michael Smith, Peter Wright, Michael van Gerwen en Gerwyn Price, in die volgorde.



Van den Bergh speelde geen denderend vorig seizoen, maar zijn halve finales op de World Matchplay en het WK, waarmee hij oprukte naar de 11e plaats van de wereld, gaven de doorslag. Met de Nordic Masters en de Ducht Masters won hij ook 2 World Series-toernooien. Ook het feit dat darts in ons land enorm populair is, speelde zijn rol.



De andere gelukkigen zijn Jonny Clayton (PDC-7), Nathan Aspinall (PDC-9) en Chris Dobey (PDC-21), die afgelopen weekend verrassend de Masters won.



Voor Van den Bergh is het zijn 2e deelname, in 2021 miste hij nipt de play-offs met de beste 4. Hij eindigde vijfde.



De 16 speeldagen verlopen volgens een knock-outsysteem. Nu donderdag is Belfast de startplaats, andere gaststeden zijn Cardiff, Glasgow, Dublin, Exeter, Liverpool, Nottingham, Newcastle upon Tyne, Berlijn, Birmingham, Brighton, Rotterdam, Leeds, Manchester, Sheffield en Aberdeen. De Final Four is in Londen.