David Goffin steekt tegen Zweed Ymer 8e eindwinst in Challengertoernooi op zak

David Goffin heeft Challengertitel nummer 8 op zak. Na ruim een uur was de Belg klaar met Mikael Ymer (ATP 69) in Louvain-la-Neuve. In twee korte sets, 6-4 en 6-1, toonde Goffin dat hij helemaal klaar is voor de kwalificaties van de Davis Cup volgend weekend.