Slappe Van den Bergh gaat er meteen uit op Masters, kruis over Premier League-deelname?

De Masters is traditioneel het eerste majortoernooi na het WK darts. Op het invitatitietoernooi mag de top 24 van de wereld elkaar bekampen. Van den Bergh (PDC-12) moest het in de eerste ronde opnemen tegen de ervaren Gary Anderson, wereldkampioen in 2015 en 2016.

Van den Bergh kon als eerste een break verzamelen, maar gaf die voorsprong even snel weg. Onze landgenoot worstelde met zijn scorend vermogen - normaal zijn sterkte - en kon nooit echt druk zetten op Anderson. Een 136-checkout was een zeldzaam hoogtepunt.

Finaal lieten ook zijn dubbels Van den Bergh helemaal in de steek. Bij 4-5 voor Anderson weigerde Dancing Dimi de leg uit te werpen, Anderson nam na veel vijven en zessen het cadeau in dank aan en maakte de partij af.