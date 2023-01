Officieel: Radja Nainggolan schiet boezemvriend te hulp en tekent bij Italiaanse tweedeklasser

In geval van promotie wordt de overeenkomst automatisch verlengd, al lijkt de middenvelder eerder een strijd voor het behoud te wachten. SPAL staat namelijk maar 15e in de Serie B, een paar punten boven de degradatiestreep.

De Rossi is er evenwel van overtuigd dat Nainggolan voor een flinke meerwaarde zal zorgen. "Hij zou een topaanwinst zijn voor de competitie", aldus het Roma-icoon. "En aangezien we goede vrienden zijn, zal ik geen problemen hebben om Radja te coachen. Al moeten we beseffen dat hij even tijd nodig zal hebben om weer op niveau te komen."

Sinds Antwerp eind december het contract van Nainggolan verbrak, onderhield de ex-Rode Duivel op zijn eentje zijn conditie. Ook Cagliari polste overigens of de middenvelder voor een derde keer naar de club wou komen, maar SPAL won dus het pleit.

Voorzitter Joey Tacopino, die Nainggolan eveneens nog kent van bij AS Roma, is nu al bijzonder enthousiast. "Voor mij is Radja nog steeds een speler van wereldklasse. Hij zal ons niveau verhogen en helpen onze doelen te verwezenlijken."