Filip Joos: "De druppels door het dak van de Bosuil deden me gisteren aan Radja Nainggolan denken"

"Het filmpje was grappig bedoeld, maar zijn uitspraken zijn toch echt in het verkeerde keelgat geschoten."

De druppel te veel

"Er was al meteen de vergelijking met Hans Vanaken door voorzitter Gheysens. Verwachten dat Nainggolan Antwerp naast Club Brugge zou brengen in de strijd om de titel, was niet realistisch."

"Die klasse zie je nog altijd aan de manier waarop hij bij Antwerp soms ballen trapte, die scheerde over het gras", denkt Filip Joos terug aan de wedstrijden van Nainggolan in rood en wit. "Onder Mark van Bommel was hij goed begonnen aan het seizoen."

Een perfecte prof is Radja Nainggolan nooit geweest. Ook in zijn periode bij Antwerp waren er incidenten naast het veld en een bepaalde levensstijl wordt nu eenmaal moeilijker te compenseren met onversneden klasse als je ouder wordt.

"Hij is precies bij Barcelona gevormd. Dat ziet Mark van Bommel ook. Antwerp heeft met Vermeeren op het middenveld een juweel in handen. Dat maakt afscheid nemen van Nainggolan ook makkelijker."

"Je gaat me na een paar matchen niet horen zeggen dat Arthur Vermeeren een grotere carrière zal maken dan Nainggolan, maar wat hij op zijn leeftijd laat zien, is indrukwekkend."

"Nainggolan heeft daar ook zelf verstandige dingen over gezegd. Bijvoorbeeld dat het voor hem niet zo simpel was om zich aan te passen aan het voetbal bij Antwerp, waar hij veel meer moest lopen dan in Italië omdat Antwerp sneller de bal kwijt is."

Waar ligt zijn toekomst?

Volgens Paul Gheysens is er interesse voor Radja Nainggolan uit het buitenland. De weg naar Italië kent Nainggolan natuurlijk het beste.

"Daar voelt hij zich thuis en plant hij zich volgens mij het beste. Hij is eigenlijk een Italiaan geworden", zegt Filip Joos.

"Hij zou openlijk gesolliciteerd hebben bij Monza. In Italië weten ze wat ze in huis halen. Al zal het niet meer bij de topclubs kunnen. Zijn vertrek in Roma was het einde van zijn absolute top."

Uitbollen in de Amerikaanse MLS is vaak ook een optie voor spelers wiens leeftijdsteller oploopt. "Dat lijkt me niet evident. In de VS heerst een gezondheidscultus en draait alles om lopen en nog eens lopen. Dat weet ik van (ex-voetballer) Daniel Cruz."

Waarom niet voltijds van het leven genieten en stoppen met voetballen?

"Onderschat het leven als voetballer niet en de deuren die openen. Dat moet ook plezant zijn", schat Filip Joos in. "Misschien is het niet de juiste motivatie voor topsport, maar het is des mensen."



"En ik hoop dat hij ook gewoon nog altijd graag het spelletje speelt. Het pleit in elk geval voor Nainggolan dat hij altijd is blijven trainen bij de belofteploeg van Antwerp."