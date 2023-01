Junior Alexander Blockx trakteert zichzelf op finale op de Australian Open: "Een droom"

"Ik voerde mijn plan goed uit"

"Ik ben heel gelukkig met deze overwinning en mijn plaats in de finale", reageerde Blockx. "Het is een droom. Bovendien mag ik aantreden in de Rod Laver Arena. Dat is heel leuk en een grote eer."



Om de Chinees te verslaan wilde Blockx vanaf de eerste bal dominant spelen vanaf de baseline en agressiviteit tonen. "Ik denk dat ik het plan goed heb uitgevoerd."



"Al was niet alles geslaagd in de eerste set. Ik maakte enkele kleine foutjes, sommige ballen gingen net buiten. Maar het vervolg was veel beter en hij vond geen oplossingen. Het is een prettig gevoel."



Komende nacht treft de nummer 11 van de wereld de numme 27. "Tien is linkshandig, wat een zekere aanpassing vraagt", legt coach Philippe Cassiers uit.



"Hij heeft altijd goeie matchen gespeeld tegen dat soort jongens. Een van zijn lievelingsslagen is een gekruiste forehand, die dan in de backhand van de tegenstander belandt."



"Tien wil het spel dicteren met zijn forehand, die hij heel hard slaat. Verder is het een speler die nog wat onregelmatig is. Hij kan vier of vijf prachtige punten maken en dat laten volgen door twee of drie onbegrijpelijke fouten. De sleutel voor Alexander wordt dus om solide te zijn."