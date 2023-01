Junior Alexander Blockx naar halve finales Australian Open: "Alles uit de kast"

"Heel gelukkig en veel vertrouwen"

"Ik heb echt alles uit de kast moeten halen", trapte Alexander Blockx een open deur in na 2 uur en 11 minuten tegen Fonseca. "Ik ben heel gelukkig. Het was een zware strijd."



"Joao serveerde uitzonderlijk goed. Het was bijzonder moeilijk om door zijn opslag te gaan. In het begin speelde ik misschien ook wat te afwachtend. Later werd ik agressiever en nam ik sneller het initiatief."



"Zo heb ik de match in mijn voordeel kunnen doen kantelen. In de tiebreak van de tweede set was de druk enorm, ik kon me geen fout veroorloven. Ik heb geprobeerd daar niet te veel aan te denken, concentreerde me op het balletje dat over het net kwam."



"Ik ben er goed uitgekomen en dat gaf me in de derde set vleugels. Ik heb mijn beste spel moeten tonen en dat is leuk. Dit geeft veel voldoening en ook veel vertrouwen voor wat nog volgt."



Blockx kan in Melbourne de eerste Belgische finalist worden bij de jongens junioren. Bij de meisjes deden An-Sophie Mestach, winnares in 2011, en Sofia Costoulas, vorig jaar runner-up, het hem voor.



Twee keer won een Belg het juniorentoernooi bij de jongens op een grandslamafspraak: Jacky Brichant in 1947 en Kimmer Coppejans in 2012, allebei op het gravel van Roland-Garros.