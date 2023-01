Brian Riemer spreekt over "trieste dag" voor Anderlecht, maar looft Fredberg: "Hij werkt dag en nacht"

Een voorgeschiedenis samen hebben ze eigenlijk niet. Anderlecht-coach Brian RIemer kon door blessures nooit een beroep doen op Julien Duranville. Toch treurde de trainer tijdens een persmoment om het vertrek van het toptalent.

"Ik ben verdrietig om Julian te zien vertrekken", vertelde Riemer. "Maar het was zijn wens, zeker niet de onze. Ik wou dat hij een groot deel van onze toekomst was geweest, maar hij had de ambitie om naar Duitsland te gaan. (zucht) Voor Anderlecht is het een trieste dag dat één van de Neerpede-boys vertrekt. Het is de prioriteit om zulke jongens in de eigen ploeg te zien doorbreken."