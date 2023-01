Gezien in 90 minutes: de anekdote van Tuur Dierckx over Lyle Foster en Burnley

Dierckx zal zijn spitsbroeder missen. "Ik heb er een goeie band mee, het is een lieve en oprechte jongen." Dierckx had zelfs Foster getipt om ooit in de Premier League te spelen.

"Ik wil niet te veel pluimen op mijn hoed steken, maar ik ga het toch doen. Vorig seizoen heb ik gezegd dat hij binnen dit en 3 jaar in de Premier League zou spelen in een ploeg zoals Everton."

"We zijn anderhalf jaar later en over enkele maanden speelt hij bij een andere ploeg in de Premier League en Everton wellicht in The Championship."

"Ik vind het een mooie transfer voor hem en ik zie hem wel slagen bij Burnley. Zijn enige probleem is dat hij geen echte doelpuntenmaker is. Maar voor de rest heeft hij alles: snel, sterk, hij kan dribbelen en hij is nog jong."