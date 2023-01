Nieuwe bromance: luister of kijk naar een nieuwe aflevering van 90 minutes

Op algemeen (en zeker ook ons!) verzoek, trokken we weer op avonTuur. Dat deed Mudryk ook op Anfield en doet Arsenal al een heel seizoen, in het teken van Xhaka en Saka - beter dan Waka Waka, sorry Shakira. in eigen land oogt The Great Old steeds greater.

En we onthullen - exclusief, jawel! - welke voetballer met ‘moesten’ scheenbeschermers speelde op de vorige speeldag - van mousse, jawel. Gelukkig was het niet Hong: is Koita nu een gele of rode kanarie?

Opvallend: zelfs bij de uiterst vredelievende Carlo Ancelotti belandt er wel eens een haar in de boter - een zilvergrijs, durven we wedden. Dat zou trouwens een goede kleur zijn voor de keeperstrui van Andries N. uit Heerenveen. En wie zijn hoofd boven de Kuipnetten uitstak, besefte: haat en spoed is zelden goed.