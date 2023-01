Bevrijde Yanina Wickmayer over 2e tenniscarrière: "Geen stress meer, want ik kan niet meer falen"

Na de geboorte van haar dochtertje Luana moest Yanina Wickmayer helemaal onderaan de tennisladder opnieuw beginnen. Inmiddels is ze al, mede dankzij de toernooizege in Tallinn, opgeklommen naar de 279e plaats op de wereldranglijst.

"Dit jaar is het doel om weer aan de grandslamtoernooien mee te kunnen doen, met dan vooral Roland Garros en Wimbledon. Verderop kijk ik al uit naar de Olympische Spelen van Parijs."

Wickmayer moet daarvoor eerst nog voldoende punten verzamelen op de kleinere toernooien. Terwijl ze ooit duizenden mensen in beroering bracht in de halve finales van de US Open. "Ik wist dat ik weer vanaf nul zou moeten beginnen, maar ik heb het ooit al eens gedaan, dus ik wist waar ik aan toe was."

"Ik voel dat mijn niveau aan het stijgen is. Ik voel me sterker op de baan, ook fysiek. Mijn vertrouwen neemt ook steeds meer toe."

Wickmayer beseft dat ze misschien wel beter zal moeten spelen dan voorheen om weer haar plekje in de top 100 of misschien zelfs top 50 in te nemen. "Het niveau is breder dan vroeger. Alle wedstrijden zijn zwaar, zelfs in de kleinere toernooien kom je goeie speelsters tegen."