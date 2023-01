Ben Mertens wel, Luca Brecel niet naar tweede ronde in Leicester

Luca Brecel (WS-10) nam het in de eerste ronde van het Shoot Out Snooker-toernooi in Leicester op tegen Joe Perry (WS-29).



Brecel was in 2016 de runner-up van het toernooi in Leicester, maar dit jaar liep het snel mis. Brecel verloor in de eerste ronde met 85-0.Perry potte een 58 break weg.

Ben Mertens (WS-114) nam wel de eerste horde. Hij speelde het spelletje slim en haalde tegen de Engelsman Anthony Hamilton (WS-40) een 0-21 achterstand op, voor 34-21 winst.

De Moldaviër Vladislav Gradinar, drie maanden terug 14 jaar geworden, schreef een stukje snookergeschiedenis door als jongste speler een op televisie uitgezonden wedstrijd van een rankingtoernooi te winnen.

De Europese kampioen bij de U14 schakelde de Hongkongse Ng On Yee, drievoudig wereldkampioene bij de vrouwen (2015, 2017, 2018) met 40-1 uit.

De Iraniër Hossein Vafaei (WS-20) zal zijn titel niet verlengen. Hij ging er met 33-9 uit tegen de Engelsman Shaun Murphy (WS-11).