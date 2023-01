"Quinn Simmons een bad boy? Neen, echt niet. En jeugdzondes moet je vergeven"

Een onbeschreven blad is hij niet na een controversiële tweet enkele jaren geleden, maar zijn ritzege in de Ronde van San Juan kan misschien de definitieve doorbraak betekenen van Quinn Simmons (21). Waarom wordt de Amerikaan bestempeld als woelwater en is dat een correcte weergave? Neen, zegt onze reporter in Argentinië.

Renaat Schotte zag gisteren "een fenomenale slotkilometer" van Quinn Simmons op het autocircuit waar de 3e etappe van de Ronde van San Juan eindigde. "Dat belooft veel voor het voorjaar." Simmons, een 21-jarige Amerikaan van Trek-Segafredo, is een beloftevolle hardrijder die zijn potentieel nog niet volledig benut heeft. In 2019 werd hij wereldkampioen bij de junioren in Harrogate. De opvolger van Remco Evenepoel, in die categorie wereldkampioen in 2018, sloeg net als onze landgenoot de belofteklasse over, maar zijn doorbraak vraagt meer tijd.

Er is een hoog verwachtingspatroon bij Quinn Simmons, maar het geduld bij de ontwikkeling van een carrière is kort. Ik herhaal graag dat jongens zoals Remco Evenepoel eerder uitzondering dan regel zijn. Renaat Schotte

"Hij werd vorig jaar 7e in de Strade Bianche, maar er ligt een hoger verwachtingspatroon bij hem", legt Schotte uit. "Dat heeft hij ook voor zichzelf opgelegd, want hij is met geweldige adelbrieven overgestapt naar de profs." "Maar het geduld bij de ontwikkeling van een carrière is kort. Het moet hier en nu, maar ik herhaal graag dat jongens zoals Remco Evenepoel eerder uitzondering dan regel zijn." "Ik twijfel zeker niet aan zijn talent. Zelf houdt hij voor dit voorjaar nog een slag om de arm en wil hij vooral kopmannen als Mads Pedersen helpen, maar misschien kan hij in de luwte profiteren." "Het was me tijdens de ploegvoorstelling overigens al opgevallen hoe messcherp hij staat. Ik had hem in eerste instantie niet herkend." "Hij ontkrachtte dat gisteren deels, maar zijn constellatie lijkt me veranderd: vet is omgezet in spieren. Hij oogt minder geblokt. In een koers als de Strade Bianche zou hij nog beter uit de verf moeten kunnen komen."

Een tweet van eind 2020 achtervolgt Simmons

De erelijst van Quinn Simmons oogt ondanks zijn jeugdige leeftijd nog behoorlijk blank. Hij won in 2021 een rit in de Ronde van Wallonië en werd er ook eindwinnaar, gisteren boekte hij nog maar zijn 3e profzege. Maar naast de fiets is Simmons geen onbeschreven blad. Waarom? Eind 2020 ging Simmons schijnbaar uit de bocht op Twitter. In een bericht sprak hij zijn steun uit voor toenmalig Amerikaans president Donald Trump. Dat politieke standpunt werd hem niet kwalijk genomen, wel een emoji die hij toevoegde aan die tweet. Het gebruik van een donkerbruine emoji lokte een storm van protest uit door de potentiële racistische ondertoon. Simmons ontkende, maar als sponsor kon de Amerikaanse fietsconstructeur Trek niet anders dan het Amerikaanse goudhaantje tijdelijk op non-actief te zetten, zeker gezien de brandende context rond raciale ongelijkheid destijds.

"Een bad boy? De Simmons die ik voor de camera krijg is dat niet"