Na 1 goal in 13 matchen mag Cyle Larin van Club op uitleenbasis naar Spanje

De passage van Cyle Larin bij Club Brugge is voorlopig geen succes. De spits kwam in totaal 13 keer in actie bij de landskampioen en kon 1 keer scoren. Die goal maakte hij in oktober op het veld van Seraing.

Maar dat is onvoldoende voor een spits die toch als topper werd binnengehaald aan het begin van de zomer. Larin paste klaarblijkelijk ook niet in de plannen van de nieuwe coach en zat dit kalenderjaar nog niet in de wedstrijdkern.

Een uitleenbeurt bleek de beste oplossing. De Canadees trekt naar Real Valladolid, momenteel 18e in de Spaanse eerste klasse.