Remco Evenepoel na "hectische" slotkilometer: "Ik was wat van slag en reed bijna op een vrouw"

"De ploeg werkte perfect", begon Remco Evenepoel zijn analyse van de finale. "We deden wat we afgesproken hadden."

Maar in de laatste kilometers zaaide een gebrekkige signaalgeving verwarring. Links of rechts van de baan, dat was niet duidelijk. En overstekende supporters maakten er helemaal een janboel van.

"Het was hectisch en gevaarlijk. Ik reed bijna op een vrouw, denk ik."

"Zoals Michael Morkov zei: het zou niet mogen dat er op 1,2 kilometer van de finish nog zo'n open stuk is waarbij je niet weet waar je moet rijden en waar mensen nog oversteken."

"Jammer, want we waren perfect op de afspraak en Fabio (Jakobsen) kon niet sprinten door miscommunicatie over links of rechts. Het was misschien wel een onaanvaardbare slotkilometer."

Evenepoel stapte zelf op de wedstrijdleiding af. "Ik wilde weten of iedereen dezelfde tijd zou krijgen, want het was een rare situatie."

"Ik was niet in paniek, maar ik was wel geschrokken door de overstekende mensen."

"Een lead-out is zonder nadenken, verstand op nul en gas geven. Ik was een beetje van slag en ik wilde vragen of alles oké was. Hier moeten lessen uit worden getrokken."