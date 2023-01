Sam Bennett wint opener San Juan, blunder van organisatie dwarsboomt sterke Evenepoel en Jakobsen

Fase per fase

Meer dan 140 kilometer was er geen vuiltje aan de lucht, maar het venijn zat in de staart. Net na de vod dook er een onheilspellende vluchtheuvel op. Het peloton moest plotsklaps links of rechts kiezen en Fabio Jakobsen koos de verkeerde kant. De lead-out van Danny van Poppel was daarna uit het boekje, Sam Bennett klaarde de klus.

clock 23:34 23 uur 34. Sam Bennett wint! Na een chaotische laatste kilometer wint Sam Bennett. Hij klopt Michael Morkov.

clock 23:33 23 uur 33. De laatste bocht hebben we gehad. Fabio Jakobsen is weg, Sam Bennett zit in een zetel.

clock 23:33 Laatste km. Er wordt alleszins gevochten voor het wiel van Fabio Jakobsen. Een vluchtheuvel zorgt voor een razendgevaarlijke splitsing. Daar is de vod dan toch!

clock 23:31 23 uur 31. De knaldrang blijft een beetje uit. Dat kan maar één ding betekenen: de regie heeft zich gemist met de bordjes en kilometers. Waar zitten we nu? De vod hebben we nog niet gezien.

clock 23:30 23 uur 30. Nog anderhalve kilometer en de wereldkampioen gaat nu zijn streep trekken. Fabio Jakobsen en co schuiven mee.

clock 23:29 23 uur 29. Nog 2,5 kilometer. Iedereen houdt zijn kaarten nog op zak. De uitbarsting laat nog heel even op zich wachten.

clock 23:28 23 uur 28. De wereldkampioen lijkt met speels gemak instructies te geven aan Jan Hirt. Hij wil zo lang mogelijk wachten met zijn kopbeurt.

clock 23:27 23 uur 27. TotalEnergies is baantjes aan het trekken, maar Peter Sagan zit al in 3e stelling. Da's wel heel vroeg.

clock 23:26 23 uur 26. Nog 5 kilometer. De treintjes worden op de rails gezet. Het wegdek kan wel een vers laagje gebruiken, het maakt de bochten extra link.

clock 23:25 23 uur 25. Een plukje met blauwbloezen trekt naar voren: de Europese kampioen is aan boord. We zijn dus op weg naar een koninklijke sprint, al moeten we Fernando Gaviria en Elia Viviani nog identificeren.

clock 23:24 23 uur 24. Remco Evenepoel duikt rechts in beeld op. Hij is gespaard gebleven van de ellende, Fabio Jakobsen is vermist.

clock 23:24 23 uur 24. Yves Lampaert grijpt naar zijn communicatie. Is hij zijn kopmannen kwijtgeraakt bij die val? Beelden van de pechvogels hebben we nog niet gezien.

clock 23:22 23 uur 22. Het peloton is plots gehalveerd. Peter Sagan en Sam Bennett zijn ontsnapt aan de ellende, Soudal-Quick Step zien we nog niet.

clock 23:22 Stevige valpartij! Er wordt gevallen in het peloton en dat is redelijk voorin. Wie zijn de slachtoffers? Nog 8 kilometer.

clock 23:19 23 uur 19. Nog 10 kilometer. Daar is het spandoek van de laatste 10 kilometer. De grote kanonnen zoeken de luwte nog op.

clock 23:15 23 uur 15. Als Remco Evenepoel woord houdt, dan doet hij straks mee zijn duit in het zakje. Dat heeft hij vorig jaar ook voor Fabio Jakobsen gedaan in het voorjaar, met wisselend succes.

clock 23:13 23 uur 13. Nog 15 kilometer. De sprinters en de mannen van hun lead-out zoeken elkaar stilaan op. Een Italiaanse selectie met enkele pistiers à la Francesco Lamon en Michele Scartezzini kunnen een gooi doen naar een (vere) ereplaats. Zij rijden prominent voorin.

clock 23:10 23 uur 10. In de achterhoede hapert Pedro Gonzalez aan een vangrail. De Argentijn moeten even op zijn positieven komen.