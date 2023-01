Gerben Kuypers, amateur van 22 en WK-verrassing: "Hij kan een type Klaas Vantornout worden"

Gerben Kuypers kwam maandagmiddag uit de bus als surprise van chef Sven Vanthourenhout in de WK-selectie. De 22-jarige renner is niet eens prof, maar zal straks wel tussen Van Aert, Van der Poel en co. aan de start staan in Hoogerheide. "Zijn selectie is absoluut terecht", duidt commentator Paul Herygers.

Maandagmiddag maakte bondscoach Sven Vanthourenhout de selectie voor het WK veldrijden bekend. Tussen de negen namen prijkte ook die van Gerben Kuypers, voor velen nog een onbekende. "Ik was eigenlijk maar naar één ding benieuwd: of Gerben Kuypers erbij zou zijn", vertelt crosscommentator Paul Herygers. "Dat is een jongen waar ik echt in geloof." Kuypers stak pas dit jaar zijn neus aan het venster bij de grote jongens. De nog maar 22-jarige renner was in de jeugdreeksen nooit een vooruitgeschoven naam. Op het WK voor beloften was hij vorig jaar negende, als vijfde Belg. Maar Kuypers bleef hard werken en brak dit jaar helemaal door bij de elite. En dat zonder profcontract.

Resoluut voor de cross gekozen

Kuypers won als amateur de losse cross in Essen, werd 5e op het BK en onder meer 3e in Otegem, 5e in Loenhout en 9e in de klassieker van Koksijde. Zijn WK-selectie komt dan ook niet helemaal uit de lucht vallen.

"Toen hij in Essen won, kwam hij voor ons eigenlijk een beetje uit het niets", gaat Herygers verder. "Daarna maakte hij een erg zware beslissing: hij gaf zijn job op en koos ervoor om volledig voor zijn carrière als crosser te gaan."

"Dat is toch niet niets. Het zijn moeilijke tijden om nu zomaar je job op te zeggen. Dat is een zware beslissing geweest." "Het was misschien wel te vroeg om die stap te zetten, want er is zoveel kwaliteit in het veld. Maar het is zijn droom en hij gaat er volledig voor."

Hij gaf zijn job op en koos voor een carrière als crosser. Dat is een zware beslissing geweest, zeker in deze tijden. Paul Herygers

"Het is een ploeteraar"