Gerben Kuypers domineert van start tot finish in Essen, 22-jarige houdt favoriet Jens Adams af

Geen Grote Drie en ook geen Laurens Sweeck, Eli Iserbyt of Michael Vanthourenhout. Zo lag de weg open naar een minder vertrouwde naam als winnaar dit seizoen. Jens Adams nam de favorietenhandschoen op, hij is de enige die dubbelt met Dublin dit weekend. Maar de 30-jarige, die graag een 2e profzege had geboekt na zijn eerste in 2016, had een slechte nacht achter de rug en voelde zich niet helemaal fris. Het waren de youngsters die de koers in handen namen. Gerben Kuypers (22) dook als eerste het veld in, met Emiel Verstrynge (20) in zijn wiel. Clément Horny (22), Victor Van De Putte (20), Lennert Belmans (20) en Jente Michels (19) volgden. Jens Adams wrong zich naar voren. De vierde ronde (van 10) was bepalend. Toen Horny in de modder bleef steken, kwam Adams ten val. Hij zag zijn opmars gestuit, Kuypers en Verstrynge wachtten niet en reden Michels en Van De Putte uit het wiel. Toen Verstrynge op het eind van de 4e ronde lek reed, kwam Kuypers alleen te zitten. Maar dat hinderde hem niet, integendeel. Hij bleef fors stampen en kende geen verval.

Kuypers is in de winning mood, want de elite zonder contract won vorige week nog de Coupe de France, waarbij hij de beste was in 5 van de 6 manches.



Hij versierde een voorsprong van een halve minuut op Michels, Verstrynge, Van De Putte en Adams. Die laatste speelde op 3 ronden van het einde zijn laatste troefkaart uit.



In één ruk deed hij 10 seconden van de voorsprong, maar daarna bleef het verschil tussen de tweede en de eerste gelijk. Adams wist dat er niet meer in zat, Kuypers wist dat het gewonnen was.



Hij reed in de laatste ronde zonder risico's rond en boekte zijn mooiste zege uit zijn carrière. Hij is de opvolger van Wout van Aert in Essen. Adams was tweede, Verstrynge klopte Van De Putte om plek 3.



Lokale held Tom Meeusen miste zijn start en eindigde als 34e op de 8e plaats.