Gianni Moscon breekt sleutelbeen bij val in Tour Down Under

Na afloop maakte zijn team Astana bekend dat er sprake is van een breuk in het linkersleutelbeen. Gianni Moscon zal in Adelaide nog geopereerd worden waarna zijn revalidatie van start kan gaan.



Het is een tegenvaller voor de Italiaan, die vorig jaar zijn voorjaar ook al in rook zag opgaan door een coronabesmetting in januari. Daarna was hij lange tijd op de sukkel en kampte hij ook nog met bronchitis.



Hij beëindigde vroegtijdig zijn klassieke campagne. Ook de rest van het jaar vlotte het niet en bleef de renner onder de verwachtingen.