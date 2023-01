Pello Bilbao wint koninginnenrit, Jay Vine grijpt macht in Tour Down Under

Bekijk de laatste kilometer:

In de explosieve rit van 116 km stak Mikkel Honoré de lont aan het vuur voor de vlucht van de dag, de Deen kreeg enkel de Italiaan Fabio Felline mee. De twee kregen na de beklimming van Ashton (2e categorie) bijna 4 minuten van het peloton, dat in gang schoot richting Checker Hill. Honoré haalde nog solo de top van de klim van 1e categorie (1,1 km aan gemiddeld 9,4% met maximaal 18,9%), maar was er daarna aan voor de moeite. Corkscrew Road (2,3 km aan gemiddeld 9,2% en maximaal 24,4%), de slotklim van 1e categorie, zou de beslissing brengen. AG2R opende de debatten voor Ben O'Connor, maar het was Jay Vine , perfect gebracht door zijn UAE-maats Bennett en Hirschi, die de boel achter zich liet. Enkel Simon Yates, die gisteren ook al mee was in een elitegroep, kon mee. Net voor de top, op dik 5 km van de streep, kwam de Spanjaard Pello Bilbao nog aansluiten. Hindley, Dennis en Matthews kwamen tekort. 14 seconden was de kloof op de top. De drie werkten goed samen en zouden sprinten om de zege. Vine was al bij met zijn leiderstrui, Yates kwam tekort op de snedige Bilbao, die zijn 15e profzege boekte. Michael Matthews was de beste van de achtervolgende groep op 28 seconden. Het moeilijkste lijkt achter de rug voor Vine, die in de stand 15 seconden voor heeft op Bilbao en 16 op Yates. Morgen in Willunga zouden sprinters het laatste woord hebben, op de slotdag zondag is er op het eind nog een kleine puist met Mount Lofty.

Vine: "Ons plan klopte"

Jay Vine is de beste van de Aussies in deze eerste Tour Down Under na 2 coronajaren. "I love it when a plan comes together", was de eerste reactie van Vine, waarmee hij Hannibal uit The A Team, een populaire tv-serie uit de jaren 80 quootte.



"Ik had het vandaag niet gekund zonder mijn team. Het enige wat ik moest doen, was aanvallen op de laatste klim. Mijn teammaats hielpen me heel de dag door. Alle credits voor hem."



In de laatste kilometers reed Vine zich de ziel uit het lijf om zoveel mogelijk tijd te pakken. "Dat is nodig, want in wielrennen kan alles gebeuren."



Dat hij nu blinkt in de leiderstrui van de ronde van zijn land, doet de man die overstapte van Alpecin-Deceuninck naar UAE iets. "Als je ziet welke grote Australische namen deze trui hebben gewonnen... Een van mijn favoriete renners, Richie Porte, heeft deze trui 2 keer gewonnen." Vine hoopt dat hij Porte, de laatste winnaar van 2020, kan opvolgen.