Ploeg van Peter Sagan past net als Lotto-Dstny voor Giro, wildcard voor Israel-Premier Tech

Dat Lotto-Dstny dit jaar geen Giro zal rijden, was al een tijdje geweten. Ondanks de degradatie had Lotto nochtans een zekere wildcard voor de 3 grote rondes, maar de Giro past niet in de seizoensplanning.

TotalEnergies versierde eind vorig seizoen als een van de betere ProTeams hetzelfde statuut als Lotto-Dstny voor de grote rondes, maar ook de ploeg van Peter Sagan heeft geen trek in de Giro.

Israel-Premier Tech, dat wél moet rekenen op goodwill van de organisatoren, lacht in zijn vuistje en wordt net als voor de Tour uitgenodigd.

De overige gelukkigen zijn 3 Italiaanse klanten: Eolo-Kometa, Bardiani en Corratec. Bij die laatste ploeg wordt Nairo Quintana nadrukkelijk genoemd als aanwinst, al is er nog geen witte rook.

De Giro gaat op zaterdag 6 mei van start en eindigt op zondag 28 mei.