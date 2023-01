Olivier Deschacht: "Silva is een schande voor Anderlecht, ze hadden beter Vormer gehaald"

Wat even leek op een bewijs van veerkracht, werd uiteindelijk een match van pijnlijke onkunde. Anderlecht kwam na een vroege 0-1-achterstand tegen Zulte Waregem opnieuw 2-1 voor en had kansen om er 3-1 of 4-1 van te maken in de eerste en het begin van de tweede helft.

Daarna zonk het schip op confronterende wijze. Na het offensieve departement, liet ook het defensieve het afweten.

"Het was een catastrofe", zeg ex-verdediger Olivier Deschacht. "Je zag fouten die je zelfs bij de jeugd niet ziet: fouten in de zestienmeter, tactisch was het niet goed. Alles wat fout kan gaan, ging fout."