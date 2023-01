Marc Overmars liep blijvende hartschade op, zijn terugkeer is niet voor direct

Marc Overmars bevestigde aan de Nederlandse krant dat zijn hart nog maar dertig in plaats van zestig of zeventig procent van zijn volume kan pompen.

Afwezigheid intern opvangen

Bij Antwerp willen ze niet veel kwijt over de terugkeer van Marc Overmars omdat het over zijn medische privacy gaat. Overmars moet zelf bepalen wat hij kwijt wil over wat er gebeurd is en hoe hij zich voelt.

Bovendien is het wellicht ook te vroeg om in te schatten wanneer Overmars opnieuw volledig aan het werk kan.

De wintertransferperiode is in België nog open tot en met 31 januari. De afwezigheid van Overmars valt dus op een slecht moment voor The Great Old.

Ideaal is de situatie zeker niet, beseft iedereen op de Bosuil.

Volgens algemeen directeur Sven Jaecques vangt Antwerp de afwezigheid van Overmars op dit moment "intern" op.