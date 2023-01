Pools beton voor AA Gent: "Ik koos voor deze club, ondanks interesse van andere clubs"

"Toen wou half Europa hem. We zijn hem blijven volgen, en nu was er een opportuniteit", zei hoofdscout Samuel Cardenas op de persvoorstelling van de Pool.

Via de stapel scoutingsrapporten uit het verleden kwam de club uit bij Kamil Piatkowski. Twee jaar geleden was AA Gent ook al geïnteresseerd in de verdediger, maar uiteindelijk ruilde hij toen Rakow Czestochowa voor Salzburg.

"Moeilijke periode achter de rug"

Kamil Piatkowski, die drie caps bij Polen achter zijn naam heeft, wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van de Oostenrijkse kampioen RB Salzburg.

Ook Feyenoord en Leicester City waren geïnteresseerd in de diensten van de Pool. "Toch koos ik voor AA Gent. Ik had een goed gevoel na het gesprek met coach Hein Vanhaezebrouck en hoofdscout Cardenas", zei Piatkowski op zijn officiële voorstelling.

"We hadden het over de tactiek en mijn speelmogelijkheden."

Bij Salzburg kwam Piatkowki slechts vier keer in actie dit seizoen. "Ik heb een moeilijke periode achter de rug, ook op mentaal vlak", aldus de Pool.

"In 2021 liep ik een enkelbreuk op. En na de voorbije zomer had ik spierproblemen. Daarna hervatte ik te snel en kreeg ik last aan een pees. Eens hersteld, was het moeilijk om in het team te geraken."

"Ik vroeg Salzburg dan om een uitleenbeurt of een transfer om meer speelminuten te vergaren. Nu ben ik topfit", besloot Piatkowki, die bij Salzburg met Ignace Van der Brempt sprak over Gent en België.