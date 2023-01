Bijna anderhalf miljard tv-kijkers zagen Argentinië de wereldtitel veroveren

De finale tussen Argentinië en Frankrijk in het Lusail-stadion in Qatar was een spektakelstuk. Alsof veel tv-kijkers dat zagen aankomen, stemden 1,5 miljard kijkers af op de finale.

Dat zijn er 380 miljoen meer dan bij de finale van het WK van 2018 tussen Frankrijk en Kroatië. In 2014 voor de finale van het WK in Brazilië waren er dat net meer dan 1 miljard.

In België stemden een maand geleden net iets meer dan 2 miljoen kijkers op het piekmoment af op de VRT. Nooit eerder keken meer mensen op hetzelfde moment naar de ontknoping van een WK.

Ongeveer 5 miljard mensen kwamen via de media in contact met het WK. Op sociale media waren er 93,6 miljoen posts, met een bereik van 262 miljard en 5,95 miljard interacties, volgens databedrijf Nielsen.



Volgens FIFA zakten 1 miljoen bezoekers af naar Qatar. Zij zorgden mee voor een totaal van 3,4 miljoen fans die wedstrijden volgden in de stadions, het op twee na hoogste aantal toeschouwers voor een WK voetbal, na de toernooien in de Verenigde Staten in 1994 (3.587.538) en Brazilië in 2014 (3.429.873).

De finale in Qatar werd bijgewoond door 88.966 toeschouwers, de maximale capaciteit van het Lusailstadion. De WK-finale van 1994 heeft nog steeds officieel het record in handen (94.194), al zaten in 1950 bijna 200.000 toeschouwers in Maracana toen Uruguay Brazilië versloeg om de wereldtitel, maar dat was door de vreemde formule met een afsluitende groepsfase volgens de letter geen finale.