Vincent Vanasch, de spion van de Red Lions in het Duitse kamp: "Ik luister veel en praat weinig"

"De Duitsers proberen in zone te spelen, maar het lukt hen niet om dat te doen en om te begrijpen hoe we sommige tactische problemen oplossen", geeft Vanasch als voorbeeld. "Ze hebben altijd geleerd man tegen man te spelen, hockeyen in zone voelt een beetje onnatuurlijk voor hen aan."

Doelman Vincent Vanasch mag dan ook wat werk verwachten in zijn tweede WK-duel. Al zullen de Duitsers hun best mogen doen om de ervaren doelman van de Red Lions te verrassen. Bij zijn team Rot-Weiss Keulen deelt hij de kleedkamer met niet minder dan zeven Duitse internationals.

Voor de 35-jarige Belg zullen de Lions "hun spel moeten spelen" en "niet bang mogen zijn om fouten te maken". "We zullen ook rustig moeten blijven ten opzichte van het publiek, het belang van de match en de scheidsrechters."

"We weten hoe we de Duitsers moeten aanpakken, we kennen hun wapens. Als we ons eigen spel spelen, zullen we ons geen zorgen moeten maken", aldus Vanasch.



Vanasch slikte tegen Zuid-Korea geen enkel doelpunt. Victor Wegnez blonk uit in zijn rol van eerste oploper bij strafcorners van de tegenstander, maar Vanasch liet zich ook opmerken met een drievoudige redding.

"Het was mijn enige interventie van de wedstrijd en ik deed het goed. Het wordt een beetje een routine om maar een paar ballen per wedstrijd aan te raken voor de Red Lions. Ik moet heel geconcentreerd blijven tijdens het toernooi", besloot 'The Wall'.