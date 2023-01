Over de oceaan in racemodus: de Ocean Race is begonnen (met nieuwe en pijlsnelle zeiljachten)

In Alicante hebben zeilliefhebbers zich vandaag kunnen vergapen aan 11 ultramoderne zeiljachten. Zij zetten in de eerste etappe koers naar Kaapverdië.

Daarna gaat het via Zuid-Afrika richting Brazilië. Om via de Verenigde Staten de Atlantische Oceaan over te steken richting Europa. Daar zeilen de deelnemers nog manches tussen Denemarken, Nederland en Italië.

5 boten zullen alle manches varen. Dat zijn de jachten uit de nieuwe raceklasse Imoca 60. Die boten kent u uit de Vendée Globe, de non-stopwedstrijd rond de wereld.

De Imoca 60-boten zien er wat anders uit dan de klassiekere Volvo Ocean 65-boten, die een beperkt aantal etappes varen. Vooral de foils, een soort van vleugels, typeren de nieuwe racejachten. De crew is ook aanzienlijk kleiner.

In totaal zullen de Imoca's zo'n 32.000 mijl of 60.000 kilometer varen. Wellicht niet zonder slag of stoot. De nieuwe boten zijn sneller, maar ook brozer dan de VO65's.