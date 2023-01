Bondscoach na Belgisch succes op EK shorttrack: "Ook straks op WK is medaille mogelijk"

"Eerlijk? Vijf medailles is meer dan verwacht"

"We zijn heel tevreden", blikt bondscoach Ingmar van Riel terug op het EK in Gdansk. "Op de gemengde aflossing gingen we natuurlijk voor goud, maar we lieten wel een heel goede race zien. We mogen tevreden zijn met zilver."

Die zilveren medaille vulde de dubbele tweeklapper van broer en zus Desmet nog aan. Hanne won goud en zilver, Stijn deed net hetzelfde. Had de bondscoach dit verwacht?



"Vooraf zei ik thuis dat we tussen de één en de acht medailles zouden winnen. We winnen er vijf, dus ik ben tevreden ja. Maar eerlijk, vijf is meer dan verwacht."