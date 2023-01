Thomas De Gendt gaat "100 procent" voor de Tour: "Mijn benen zijn nog altijd in orde"

"Het is raar om hem op foto's te zien met een ander truitje. Het is een beetje vloeken in de kerk: het past niet, maar ik wens Tim het allerbeste", grapt een ontspannen De Gendt op stage.

Thomas De Gendt wordt al jaren in één adem met de Lotto-ploeg genoemd, maar hij deelt lief en leed nu niet meer met maatje Tim Wellens. Dat andere uithangbord is overgestapt naar UAE.

"Ik wil 100 procent voor de Tour gaan"

Ook Thomas De Gendt ontsnapt niet aan de (r)evolutie in het peloton. Hij heeft geleerd uit 2022. Na zijn ritwinst in de Giro viel hij in het najaar - onder meer in de Vuelta - niet meer vooruit te branden.

"Het valt me op hoe andere renners minder of gerichter koersen. Ik ben nog altijd oldskool en blijf het hele jaar doorrijden. Vorig jaar reed ik Zwitserland na de Giro en dat was de doodsteek."

"Ik kwam niet meer op niveau. Het vat was na Zwitserland af en dus moet er beter gepland worden: meer gegroepeerd koersen met rustperiodes. De beste renners hebben minder koersdagen dan ooit tevoren."

De Gendt won vorig jaar een rit in de Giro, maar zijn werkgever stuurt zijn kat naar Italië.

"Ik had een doel gemaakt van de Giro, maar ik heb na de beslissing snel naar de ploegleiding gebeld om de Tour op te nemen in mijn programma."

"Ik wil er 100 procent voor gaan en de testen bewijzen dat mijn benen nog altijd in orde zijn. Als je wint in de Giro, ben je ook goed genoeg voor een rit in de Tour."